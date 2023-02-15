"Ben vicdanıma nasıl hesap veririm" Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal Yüz Numaralı Adam'ı bire bir yaşamış inşaat firması reklamı gelince...
Türkiye Kahramanmaraş'taki depremin yasını tutuyor. Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen, büyük bir can kaybı ve yıkıma sebep olan depremler sonrası 7'den 70'e herkes kolları sıvarken bir yandan da inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılıyor. Bu tartışmalar akıllara Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ı getirdi. Usta oyuncu meğer sevilen filmi Yüz Numaralı Adamı yaşamış yaşamasına ama vicdanı ağır basmış. İşte detaylar...
15.02.2023 15:47 - Son Güncelleme: 15.02.2023 15:48
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, sosyal medyanın gündeminde.
Film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal, sosyal medyada gündem oldu.
Depremin ardından inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği sıkça tartışılırken Yeşilçam'ın en sevilen isimlerini başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları bir olay tekrar gündem oldu.
Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını böyle anlattı: