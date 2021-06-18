Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 37 yaşındaki Uğurtan Dora bizim bildiğimiz adıyla Dora geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana hem kendi takımıyla hem de karşı takımla girdiği polemiklerle bilinen isimlerden biri olan, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak da kırmızı takımdan İsmail Balaban'la ettiği kavga ve gırtlak gırtlağa gelmesiyle çok konuşulan Uğurtan Dora, Survivor'a son olarak veda eden isim oldu. Öte yandan Survivor Dora hakkında inanılmaz gerçekler ortaya çıktı.
ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Eleme adayları arasında adaya veda eden isim Dora oldu. Dora ''Fantastik bir serüven yaşadım. Güzen anılar biriktirdim. Atışmalarımız oldu ama hep bunlar kazanma hırsım olduğu için olan şeylerdi. Muhteşem insanlar tanıdım.'
17 Haziran 2021 SMS oy sıralamasına göre Dora elendi
14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Uğurtan Dora oldu. Sezon başından bu yana tartışmalarında içinde olan Uğurtan Dora hakkında bakın ortaya çıkanlar herkesi şaşırttı.