Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 37 yaşındaki Uğurtan Dora bizim bildiğimiz adıyla Dora geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana hem kendi takımıyla hem de karşı takımla girdiği polemiklerle bilinen isimlerden biri olan, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak da kırmızı takımdan İsmail Balaban'la ettiği kavga ve gırtlak gırtlağa gelmesiyle çok konuşulan Uğurtan Dora, Survivor'a son olarak veda eden isim oldu. Öte yandan Survivor Dora hakkında inanılmaz gerçekler ortaya çıktı.

18.06.2021 12:47 - Son Güncelleme: 18.06.2021 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





