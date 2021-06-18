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Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 37 yaşındaki Uğurtan Dora bizim bildiğimiz adıyla Dora geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana hem kendi takımıyla hem de karşı takımla girdiği polemiklerle bilinen isimlerden biri olan, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak da kırmızı takımdan İsmail Balaban'la ettiği kavga ve gırtlak gırtlağa gelmesiyle çok konuşulan Uğurtan Dora, Survivor'a son olarak veda eden isim oldu. Öte yandan Survivor Dora hakkında inanılmaz gerçekler ortaya çıktı.

18.06.2021 12:47 - Son Güncelleme: 18.06.2021 13:04
Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

Survivor'da son olarak adaya veda eden isim Uğurtan Dora oldu. İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu ve Uğurtan Dora'nın yer aldığı üçlü potada veda eden Uğurtan Dor günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Eleme adayları arasında adaya veda eden isim Dora oldu. Dora ''Fantastik bir serüven yaşadım. Güzen anılar biriktirdim. Atışmalarımız oldu ama hep bunlar kazanma hırsım olduğu için olan şeylerdi. Muhteşem insanlar tanıdım.'

17 Haziran 2021 SMS oy sıralamasına göre Dora elendi

Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

Tüylerim diken diken oluyor böyle bir yarışmada böyle bir destek gördüğüm için. Benim için muhteşem bir macaraydı. Her şey için herkese çok teşekkürler. dedi.

Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

Dora takım arkadaşları ile vedaşırken, Ayşe gözyaşlarına hakim olamadı. Dora, Ayşe'yi 'biraz dayanacaksın bensiz. Az kaldı' sözleri ile teselli etti.

Dora'nın elenmesinin ardından bakın ortaya neler çıktı neler...

Survivor'dan elenen Dora bakın kim çıktı sürekli ekranlardaymış! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Uğurtan Dora oldu. Sezon başından bu yana tartışmalarında içinde olan Uğurtan Dora hakkında bakın ortaya çıkanlar herkesi şaşırttı.