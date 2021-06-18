Masumlar Apartmanı Gülben bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Kırmızı Oda'ya konuk olan Merve Dizdar'ın memleketi…
Masumlar Apartmanı Gülben bakın aslen nereliymiş... 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar son dönemin parlayan yıldızlarından biri. Bu zamana kadar çok fazla yapımda rol alan Merve Dizdar'ın yıldızı Masumlar Apartmanı'yla parladı. Gülben karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Son günlerde de kötü bir haberle gündeme geldi Merve Dizdar. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda yer alan oyuncu Gürhan Altundaşar'la olan, herkesin gıptayla baktığı evliliğini sonlandıran Merve Dizdar boşanmasının ardından ilk kez Kırmızı Oda'ya konuk olacak. Merve Dizdar'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizdar'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Merve Dizdar aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Merve Dizdar'ın memleketi…
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merve Dizdar, Kırmızı Oda'ya yine Gülben karakeriyle konuk olacak. Herkes Merve Dizdar hakkında araştırma yapmaya başladı bile. Merve Dizdar son dönemde özellikle boşanma haberleriyle gündemde.
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben rolüyle tanıdığımız Merve Dizdar ile Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alan Gürhan Altundaşar boşandı. İkili anlaşarak ayrıldıklarını açıkladı. Peki Merve Dizdar kimdir?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.
İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
Merve Dizdar hakkında en çok merak edilen nereli olduğu. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin memleketleri.