Masumlar Apartmanı Gülben bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Kırmızı Oda'ya konuk olan Merve Dizdar'ın memleketi…

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Merve Dizdar hakkında en çok merak edilen nereli olduğu. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin memleketleri.