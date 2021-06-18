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Survivor kim elendi, kim gitti son dakika! 17 Haziran 2021 SMS oy sıralaması belli oldu

Survivor kim elendi, kim gitti son dakika! 17 Haziran 2021 SMS oy sıralaması belli oldu
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Survivor kim elendi, kim gitti sorusu yanıt buldu. Son 5'e kalamadan adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı eleme konseyinde açıkladı. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Dora, İsmail ve Aleyna Survivor'da eleme potasında yer alıyor. İşte 17 Haziran 2021 SMS oy sıralaması ve adaya veda isim...


Survivor'da oylama eleme adayları belirlendikten sonra yapıldı. Rakiplerinden daha az oy alan bir kişi Dominik'e veda etti. Son bölümlere Aleyna ve Ayşe'nin aile kavgası damga vurmuştu. 17 Haziran Survivor'da elenen isim Dora oldu.

17 HAZİRAN 2021 EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

KIRMIZI TAKIM

İsmail Balaban

Aleyna

Berkay

MAVİ TAKIM

Ayşe

Poyraz

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