Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever leoparlı süper minisiyle ortalığı salladı! Gerçek adıyla şaşırtan Seray Sever...
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever leoparlı süper minisiyle ortalığı salladı! Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Seray Sever'in gerçek adı herkesi şaşırtıyor. 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile hızlı bir şekilde evlilik kararı alan ve aşk pozlarıyla düşman çatlatan Seray Sever, süper mini elbisesi ile adından söz ettirdi. Kısa sürede özel hayatı merak konusu olan Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever'in gerçek adı ise herkesi şaşırttı.
18.06.2021 13:00
- Son Güncelleme: 18.06.2021 13:18
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever leoparlı süper minisiyle ortalığı salladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Seray Sever, üç sene önce nikah masasına oturduğu eşi Eray Sünbül ile paylaştığı romantik pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Süper mini leopar desenli elbisesi ile gündeme gelen Seray Sever 48 yaşında... Jüri yaptığı program için hazırlanan Seray Sever'in cesur elbisesiyle verdiği poza takipçilerinden "Yakıyorsun" yorumları yağdı.
İşte kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğraflarıyla sık sık adından söz ettiren Seray Sever'in gerek ismi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin gerek isimleri...
SONGÜL KARLI - SONGÜL KARGU