Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever leoparlı süper minisiyle ortalığı salladı! Gerçek adıyla şaşırtan Seray Sever...

Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever leoparlı süper minisiyle ortalığı salladı! Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Seray Sever'in gerçek adı herkesi şaşırtıyor. 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile hızlı bir şekilde evlilik kararı alan ve aşk pozlarıyla düşman çatlatan Seray Sever, süper mini elbisesi ile adından söz ettirdi. Kısa sürede özel hayatı merak konusu olan Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever'in gerçek adı ise herkesi şaşırttı.

18.06.2021 13:00 - Son Güncelleme: 18.06.2021 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





