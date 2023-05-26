Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...
Bu sezona beklediği reytinglerin çok çok altında başlayan Survivor, adım adım finale doğru gidiyor... Geri sayımın başladığı yarışmada oyunlardaki heyecan iyiden iyiye artıyor. Önceki gün oynanan oyunda ise herkesi güldüren anlar yaşandı. Özgür Tetik'in boğayla imtihanı sonrası verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...
26.05.2023 16:40 - Son Güncelleme: 26.05.2023 16:40