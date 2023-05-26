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Haberler Magazin Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Bu sezona beklediği reytinglerin çok çok altında başlayan Survivor, adım adım finale doğru gidiyor... Geri sayımın başladığı yarışmada oyunlardaki heyecan iyiden iyiye artıyor. Önceki gün oynanan oyunda ise herkesi güldüren anlar yaşandı. Özgür Tetik'in boğayla imtihanı sonrası verdiği tepki sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...

26.05.2023 16:40 - Son Güncelleme: 26.05.2023 16:40
Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Survivor'da önceki akşam oynanan oyunda renkli anlar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Rodeo oyununda Özgür, boğanın üzerinden düştü.

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Düştükten sonra da, boğayı tokatladı.

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Bu hareketi sonrası hem yarışmacı arkadaşlarının hem de sosyal medyanın diline düştü Özgür Tetik.

Survivor Özgür ve eşi çıka çıka bakın kim çıktı meğer her ikisi de ünlüymüş! Boğayla mücadelesiyle herkesi güldüren Özgür Tetik...

Herkesi gülme krizine sokan Özgür Tetik günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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