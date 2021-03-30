Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk aşkının şöhretini ezdi geçti! Dominik'ten gelen bikinili pozlar ortalığı salladı

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Berkan Karabulut olmuştu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan ancak başarılı performansıyla son 4'e kadar kalan Berkan Bulut şimdilerde Survivor sonrası hayatının tadını çıkarıyor. Geçen yıl kazandığı ödül nedeniyle bu yıl Dominik Cumhuriyet'ine sevgilisi Lale Onuk'la birlikte giden Berkan Karabulut paylaşımlarıyla ortalığı sallıyor. Özellike Lale Onuk'un sevgilisinin yarışmaya katılmasının ardından bir fenomene dönüştü hatta Berkan Karabulut'un şöhretini bile ezdi geçti diyebiliriz. Survivor Berkan Karabulut ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Lale Onuk bikinili halleri ile de ilgi odağı oldu. İşte Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un bikinili pozları...

30.03.2021 17:18 - Son Güncelleme: 30.03.2021 18:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





