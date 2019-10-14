Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Choi Jin-ri, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulundu. Bir süredir olumsuz yorumlar nedeniyle depresyonda olduğu belirtilen Sulli'nin olumsuz yorumlara dayanamayıp evinde intihar ettiği belirtildi. Sulli'nin son sözleri ise hayranlarını gözyaşlarına boğdu. İntihar ederek hayatını kaybeden Sulli kimdir?