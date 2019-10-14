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Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Choi Jin-ri, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulundu. Bir süredir olumsuz yorumlar nedeniyle depresyonda olduğu belirtilen Sulli'nin olumsuz yorumlara dayanamayıp evinde intihar ettiği belirtildi. Sulli'nin son sözleri ise hayranlarını gözyaşlarına boğdu. İntihar ederek hayatını kaybeden Sulli kimdir?

14.10.2019 16:33 - Son Güncelleme: 14.10.2019 16:53
Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...

Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...

Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SULLİ'NİN İNTİHAR ETMEDEN ÖNCEKİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...

Ölüm haberi sonrası genç şarkıcının hayranları yasa boğuldu.

SULLİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...

SULLİ KİMDİR?

Sulli Busan, 29 Mart 1994 tarihinde Güney Kore'de doğdu. Doğum Adı Choi Jin-ri. Ailesinin tek kız çocuğu olan Sulli'nin iki abisi ve ir erkek kardeşi bardır. 2005 yılında çocuk aktrist olarak dizilerde yer almaya başladı. Daha sonra f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrıldı.

Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...
Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...
Sulli evinde ölü bulundu! Sulli'nin intihar etmeden önceki videosu ortaya çıktı: Ben kötü biri değilim...
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