İzel'in yeni halini görenler şoke oldu! Bambaşka biri haline dönüşen şarkıcı İzel bakın kime benzetildi...
İzel, imaj değişimiyle gündeme geldi. Uzun zamandır magazin camiasından uzak olan şarkıcı İzel, yeni imajını Instagram'dan paylaştı. 50 yaşındaki İzel'in yeni halini görenler şoke oldu. Bazı takipçileri İzel'i yeni haliyle tanıyamazken bazıları ise Ece Seçkin'e benzetti. İşte şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünü çalan İzel'in yeni hali...
14.10.2019 17:11
- Son Güncelleme: 14.10.2019 17:32
İzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Yeni sürümüm, yakında plus'ı da gelecek" notunu düştü. İzel'in yeni halini görenler şoke oldu. Yeni imajını sosyal medya sayfasından paylaşan İzel'i çoğu takipçileri tanıyamadı, bazı takipçileri ise ünlü şarkıcıyı meslektaşı Ece Seçkin'e benzetti. İşte başta İzel olmak üzere birbirine benzetilen ünlüler...
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