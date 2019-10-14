İzel'in yeni halini görenler şoke oldu! Bambaşka biri haline dönüşen şarkıcı İzel bakın kime benzetildi...

İzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ise "Yeni sürümüm, yakında plus'ı da gelecek" notunu düştü. İzel'in yeni halini görenler şoke oldu. Yeni imajını sosyal medya sayfasından paylaşan İzel'i çoğu takipçileri tanıyamadı, bazı takipçileri ise ünlü şarkıcıyı meslektaşı Ece Seçkin'e benzetti. İşte başta İzel olmak üzere birbirine benzetilen ünlüler...