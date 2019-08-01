Son dakika haberi: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Kutluay'dan açıklama geldi! Dikkat çeken gelişme!
Son dakika haberine göre İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener'le 10 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza ile ayrıldı! Geçtiğimiz hafta Çeşme'de romantik bir tatil geçiren Kutluay ile Sponza çiftinin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, yıllardır sevgilisi Edvina Sponza ile gözlerden uzak aşkını yaşıyordu. Uzun süredir süren ilişkiyi bir süre önce bitirme kararı aldığı öğrenilen İbrahim Kutluay, iddiaya göre Edvina Sponza'yı takipten çıkardı. Bir başka iddiaya göre Kutluay, ayrılık haberini Instagram'dan yaptığı, ""Freedom finally (Sonunda özgürlük)" notuyla paylaştı. İşte detaylar...
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Eski eşi Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, yıllardır sevgilisi Edvina Sponza ile yasak aşk yaşıyordu.Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uğruna evliliğini bitirdiği Edvina Sponza ile yollarını ayırdı.
Kutluay ve Sponza, sessizce gün batımını izlerken bir yandan da cep telefonlarıyla etkileyici manzarayı görüntüledi. Sponza'nın sık sık başını Kutluay'ın omzuna yasladığı o anlar objektiflere de yansıdı. Ancak geçtiğimiz gün İbrahim Kutluay'dan gelen hamle ikilinin ayrıldıkları dedikodularına neden oldu.
"SONUNDA ÖZGÜRLÜK"
İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından "Freedom finally (Sonunda özgürlük") paylaşımı yaptı ve Edvina Sponza'yı da takip listesinden çıkardı.