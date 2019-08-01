Nurgül Yeşilçay'ın yeni imajı herkesi şok ettı: Eli maşalı Nuro...

Nurgül yeşilçay adeta bambaşka biri oldu. Yeşilçay, yeni sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar'da İlknur karakteriyle izleyiciyi güldürecek. Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen ünlü oyuncuya, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90'lı yılların modası olan perma saç yapıldı. Yeşilçay'ın Instagram hesabından paylaştığı yeni imajı bir hayranı tarafından "Eli maşalı Nuro" şeklinde yorumlandı. İşte Nurgül Yeşilçay ve diğer ünlü isimlerin rol için yaptıkları değişimler...