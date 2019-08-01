Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri
Kubilay Aka ve Miray Daner 2.5 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ayrılık kararlarını yaptığı açıklama ile duyuran Kubilay Aka, "Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerinden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz" dedi. Çok geçmeden ihanetin görüntüsü ortaya çıktı. 24 yaşındaki Kubilay Aka'nın, bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri internete düştü. O ünlü isim kim? İşte detaylar...
"İHANET SÖZ KONUSU OLAMAZ" DEMİŞTİ
Yakışıklı oyuncu, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz."