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Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

Kubilay Aka ve Miray Daner 2.5 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ayrılık kararlarını yaptığı açıklama ile duyuran Kubilay Aka, "Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerinden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz" dedi. Çok geçmeden ihanetin görüntüsü ortaya çıktı. 24 yaşındaki Kubilay Aka'nın, bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri internete düştü. O ünlü isim kim? İşte detaylar...

01.08.2019 16:13 - Son Güncelleme: 01.08.2019 16:59
Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

Kubilay Aka, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı açıklamada 2 buçuk senedir birlikte olduğu meslektaşı Miray Daner ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine yaptıkları aşk dolu yorumların ardından yaşanan gelişme herkesi şok etti.

Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

Kubilay Aka'nın ayrılık haberini duyurmasının ardından bir kadınla sarmaş dolaş çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

HİLAL ALTINBİLEK Mİ?

Ayrılık açıklamasıyla herkesi duygulandıran Kubilay Aka, iddialara göre Arnavurtköy'de bulunan bir barda oyuncu Hilal Altınbilek ile samimi şekilde zaman geçirdi.

Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

Aka'nın bu görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Çıkan görüntülerin ardından Aka'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Genç oyuncu Kubilay Aka'nın yanındaki gizemli kişinin Hilal Altınbilek olup olmadığına dair net bir bilgi ise henüz yok.

Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

"İHANET SÖZ KONUSU OLAMAZ" DEMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz."

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