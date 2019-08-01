Son dakika haberi: Miray Daner - Kubilay Aka çiftinin ayrılık nedeni ortaya çıktı! İşte ihanet görüntüleri

"İHANET SÖZ KONUSU OLAMAZ" DEMİŞTİ

Yakışıklı oyuncu, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz."