Siyah elbisesi ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Sibel Can'dan genç kızlara taş çıkaracak pozlar!

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Can'ın asıl niyeti ve tek hayali şarkı söylemekti. Dans onun için bir basamaktı. Sesinin güzelliği bütün müzisyenler ve sanat dünyası tarafından biliniyordu. Artık Sibel Can' ın sesini herkes duymalıydı. Bu konuda ilk onayı veren yine babası Engin bey, Orhan Gencebay ve Muazzez Abacı oldu. Ortak bir kararla dans hayatına nokta kondu. Buna en çok annesi Emine Gülsezer hanım sevindi.

