Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu kimdir? Görenler hangisi Kenan bilemedi!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlara dönen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, İmirzalıoğlu'nun abisi ile fotoğraf paylaştı, sosyal medya sallandı. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi, 2. kez evlendi. Tüm aileyi bir araya getiren nikahtan gelen fotoğraflar da ünlü oyuncu ve abisi arasındaki benzerliği görenleri şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Sefie'yi Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşımla birlikte iki kardeşin benzerliği de daha çok gözler önüne serildi. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları...

İŞTE BAŞTA KENAN İMİRZALIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ VE AKRABALARI