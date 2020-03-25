Sıla canlı yayını kapadığını sanınca... 'Yalnızca şarkıcılık değil oyunculuk da varmış'

Koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu birçok ünlü isim, evlerinde inzivaya çekildi. Kendisini evde karantinaya alan bu isimlerden biri de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Sıla... Geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği Hazer Amani ile bu fotoğrafı çekilen Sıla, bu kez de hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, canlı yayın açarak mini bir konser verdi.