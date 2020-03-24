Haberler Galeri Magazin Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı karantinada '10. gün' gönderisi ile dikkat çekti. Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla göz önünde olan 26 yaşındaki Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte yaşıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Murat Dalkılıç'ın şarkı söylerken çektiği videosu sırasında videoda dans ederek görülmüş ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel'in 8 yıl öncesine ait bu fotoğrafı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Büyük bir estetik değişim geçirdiği bilinen Hande Erçel'in değişimi sandığımızdan çok daha fazlasıymış. Çenesini uzattıkça uzatan Hande Erçel'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

24.03.2020 15:05 - Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Hande Erçel, koronavirüs günlerinin popüler isimleri arasına girdi. Murat Dalkılıç ile birlikteliğinde aradığı mutluluğu yakalayan Erçel, geçtiğimiz gün Dalkılıç'ın şarkı söylerken çektiği videoya dans ederken giriş yapmış ve bu görüntülerle çok konuluşmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Murat Dalkılıç ve 5 arkadaşları ile aynı evde karantina günlerini geçiren Hande Erçel, önceki gün paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Erçel'in 'Karantinada 10. gün' paylaşımına hayranlarından binlerce mesaj ve beğeni yağdı. Estetik ve çekici bulunan fotoğrafın ardından Hande Erçel'in eski halini görenler epey şaşırdı.

Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Hande Erçel, 8 yıl Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katılmıştı. Bu kareleri gündeme getiren 2.Sayfa programı, oyuncunun büyük bir değişim geçirdiğini gözler önüne serdi.

Hande Erçel'in çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmazken, programın konuğu tiyatrocu Ayşenil Şamlıoğlu da "Bariz bir değişiklik var" yorumunda bulundu. Erçel'in estetikli hali sosyal medyaya da damga vurdu.

İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetikle geçirdikleri inanılmaz değişim.

Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Robert De Niro’dan koronavirüs mesajı: Durdurmak zorundayız!
Robert De Niro’dan koronavirüs mesajı: Durdurmak zorundayız!