Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!

Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı karantinada '10. gün' gönderisi ile dikkat çekti. Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla göz önünde olan 26 yaşındaki Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte yaşıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Murat Dalkılıç'ın şarkı söylerken çektiği videosu sırasında videoda dans ederek görülmüş ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel'in 8 yıl öncesine ait bu fotoğrafı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Büyük bir estetik değişim geçirdiği bilinen Hande Erçel'in değişimi sandığımızdan çok daha fazlasıymış. Çenesini uzattıkça uzatan Hande Erçel'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.