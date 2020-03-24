Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Estetik ve çekici... 8 yıl öncesi ise şoke etti!
Hande Erçel Instagram'dan paylaştığı karantinada '10. gün' gönderisi ile dikkat çekti. Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla göz önünde olan 26 yaşındaki Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte yaşıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Murat Dalkılıç'ın şarkı söylerken çektiği videosu sırasında videoda dans ederek görülmüş ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel'in 8 yıl öncesine ait bu fotoğrafı görenleri şaşkınlığa uğrattı. Büyük bir estetik değişim geçirdiği bilinen Hande Erçel'in değişimi sandığımızdan çok daha fazlasıymış. Çenesini uzattıkça uzatan Hande Erçel'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
24.03.2020 15:05
- Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Hande Erçel, 8 yıl Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katılmıştı. Bu kareleri gündeme getiren 2.Sayfa programı, oyuncunun büyük bir değişim geçirdiğini gözler önüne serdi.
Hande Erçel'in çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmazken, programın konuğu tiyatrocu Ayşenil Şamlıoğlu da "Bariz bir değişiklik var" yorumunda bulundu. Erçel'in estetikli hali sosyal medyaya da damga vurdu.
İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetikle geçirdikleri inanılmaz değişim.
DİĞER GALERİLER