Büyük aşkı bilmeyen yoktu! Perihan Savaş daha 13 yaşındayken...

Nedim Bey'in bu evlilikten beklentisi ise askeri okuldan çıkabilmektir. O dönem askeri okullarda evlenen öğrenci okuldan atılmaktadır. Perihan Savaş bir röportajında şöyle anlatır: ''Ben evlenince aile baskısı azalır sanıyordum. Ama baskı sürdü. Ayrıca eşim tiyatroyu bırakmam için de baskı yapmaya başladı. Onun üzerine ben de bitsin bu evlilik diye söylenmeye başladım...''