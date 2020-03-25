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Büyük aşkı bilmeyen yoktu! Perihan Savaş daha 13 yaşındayken...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten. Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı olarak karşımıza çıkan Perihan Savaş, daha 16 yaşındayken Altın Portakal alarak tanınmaya başladı. Perihan Savaş'ın hayatı hakkında belki de ilk defa duyacağınız bu gerçeklere çok şaşıracaksınız.

25.03.2020 17:25 - Son Güncelleme: 20.04.2020 17:34
Büyük aşkı bilmeyen yoktu! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş daha 13 yaşındayken... Sır ortaya çıktı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in büyük aşkını bilmeyen yok. Peki, Perihan Savaş'ın hayatındaki gerçekleri biliyor musunuz? Perihan Savaş 14 Haziran 1955'te İstanbul Aksaray'da doğar. Aslında adı Şerife Perihan'dır. Şerife Perihan Şehzadebaşı İlkokulu'ndan sonra Ahmet Rasim Ortaokulu'na gider. Daha çocukken evde oynadığı oyunlar ve söylediği şarkılarla annesi Fahrünnisa Hanım'ın arkadaşı olan komşuları Suna Pekuysal'ın dikkatini çeker. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Gerçek adı Şerife Perihan Savaş olan Perihan Savaş ,İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray semtinde 1 Ocak 1955 de doğmuştur. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır.

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Büyük aşkı bilmeyen yoktu! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş daha 13 yaşındayken... Sır ortaya çıktı

Suna Pekuysal ''Bu kızda kıvılcım var, sanatçı olacak galiba'' der. Perihan 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''

Büyük aşkı bilmeyen yoktu! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş daha 13 yaşındayken... Sır ortaya çıktı

İNCE ÇORAP VE MAKYAJA ANNE YASAĞI

Perihan Savaş'ın ilk gençliği ise anne baskısı altında geçer. Perihan Savaş bir röportajında o dönemini şöyle anlatır: ''Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...''

Büyük aşkı bilmeyen yoktu! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş daha 13 yaşındayken... Sır ortaya çıktı

Annesi Perihan'a 18 yaşına kadar makyaj da yapamayacağını söyler. Bu baskılardan kurtulmak için Perihan 13 yaşında askeri okul öğrencisi Nedim Bey'le evlenir. Onu istemeye geldiklerinde ''Yaşasın makyaj da yapacağım'' diye sevinir.

Büyük aşkı bilmeyen yoktu! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş daha 13 yaşındayken... Sır ortaya çıktı

Nedim Bey'in bu evlilikten beklentisi ise askeri okuldan çıkabilmektir. O dönem askeri okullarda evlenen öğrenci okuldan atılmaktadır. Perihan Savaş bir röportajında şöyle anlatır: ''Ben evlenince aile baskısı azalır sanıyordum. Ama baskı sürdü. Ayrıca eşim tiyatroyu bırakmam için de baskı yapmaya başladı. Onun üzerine ben de bitsin bu evlilik diye söylenmeye başladım...''

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