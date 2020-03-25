Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli! İşte memleketi
Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı herkesi şaşırttı. Kuruluş Osman dizisinde karakterini canlandıran Nurettin Sönmez herkesin merak ettiği isimlerden biri. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, son dönemin konuşulan isimleri arasında yer aldı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar şaşıp kalıyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların ilk kez duyacağınız gerçek memleketleri.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolü Bamsı Beyrek ile Kuruluş Osman'da da yer alan Nurettin Sönmez, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kuruluş Osman izleyicisinin takip ettiği Nurettin Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Bamsı rolüyle sevilen Sönmez'in aslen nereli olduğu araştırıldı.
Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...