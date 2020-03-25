Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli! İşte memleketi

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolü Bamsı Beyrek ile Kuruluş Osman'da da yer alan Nurettin Sönmez, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kuruluş Osman izleyicisinin takip ettiği Nurettin Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Bamsı rolüyle sevilen Sönmez'in aslen nereli olduğu araştırıldı.

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...