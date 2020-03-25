Sıla canlı yayını kapadığını sanınca... 'Yalnızca şarkıcılık değil oyunculuk da varmış' 25.03.2020 17:33

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, koronavirüs nedeniyle yeni evlendiği Hazer Amani ile birlikte ev karantinasında... Tüm dünyanın mücadele ettiği bu süreçte sosyal medya üzerinden yeni bir akım başladı. Sıla da bu akımlara uyarak evinden canlı yayın yaptı. Ancak yayını kapattığını sanan Sıla Gençoğlu, 'oh be kurtuldum' dercesine mimikleri ile büyük tepki gördü. İşte şarkıcı Sıla'nın videosu...

Koronavirüs vakalarının görülmesi sonucu birçok ünlü isim, evlerinde inzivaya çekildi. Kendisini evde karantinaya alan bu isimlerden biri de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Sıla... Geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği Hazer Amani ile bu fotoğrafı çekilen Sıla, bu kez de hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşup, canlı yayın açarak mini bir konser verdi.

Konserin bitmesiyle hayranlarıyla vedalaşan Sıla, bağlantıyı kapatmayı unuttu. Sıla'nın, 'oh be kurtuldum' edasıyla geriye çekildiği görüldü.