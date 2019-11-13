Şeyma Subaşı'dan skandal video! Bornozuyla frikik vermekten son anda kurtuldu!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla hala magazin gündemini meşgul ederken, son günlerde yaptığı Instagram paylaşımları ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde leopar desenli, derin yırtmaçlı elbisesiyle kasığını gösteren Şeyma Subaşı bu kez de Youtube kanalı için bornozuyla çektiği video ile çok konuşuldu. Önceki gün YouTube kanalından yeni video paylaşan Subaşı, Miami'de bir parti katılmak için hazırlandığı anları paylaştı. Bornozla kamera karşısına geçen Subaşı, yatağın üzerine bağdaş kurarak oturmak isterken frikik vermekten son anda kurtuldu.

13.11.2019 12:53 - Son Güncelleme: 13.11.2019 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





