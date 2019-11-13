Serdar Ortaç kumar yüzünden servet kaybetti! Kumar borcunu ödemek için bakın ne yapacak...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda kumar oynayarak servet kaybetti! Chloe Loughnan ile boşanan Ortaç'ın yeniden kumar batağına düştüğü iddia edildi. Ünlü şarkıcı daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. Uslanmayan 47 yaşındaki Serdar Ortaç, kumar borcunu bakın nasıl temizleyecek...

13.11.2019 12:18 - Son Güncelleme: 13.11.2019 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





