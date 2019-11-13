GaleriMagazin

Serdar Ortaç kumar yüzünden servet kaybetti! Kumar borcunu ödemek için bakın ne yapacak...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda kumar oynayarak servet kaybetti! Chloe Loughnan ile boşanan Ortaç'ın yeniden kumar batağına düştüğü iddia edildi. Ünlü şarkıcı daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. Uslanmayan 47 yaşındaki Serdar Ortaç, kumar borcunu bakın nasıl temizleyecek...

13.11.2019 12:18 - Son Güncelleme: 13.11.2019 12:31
Serdar Ortaç kumar yüzünden servet kaybetti! Kumar borcunu ödemek için bakın ne yapacak...

Serdar Ortaç yine kumar masasında! Geçtiğimiz aylarda eşi Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda kumar oynarken görüntülendi. Ortaç o gece servet kaybetti!

Serdar Ortaç kumar yüzünden servet kaybetti! Kumar borcunu ödemek için bakın ne yapacak...

Serdar Ortaç'ın geçen ay konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadığı ve 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi.

Serdar Ortaç kumar yüzünden servet kaybetti! Kumar borcunu ödemek için bakın ne yapacak...

"BİR EVİM KALDI"
Serdar Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı.

Serdar Ortaç kumar yüzünden servet kaybetti! Kumar borcunu ödemek için bakın ne yapacak...

KONSERLE KUMAR BORCUNU ÖDEYECEK!

İddiaya göre; şarkıcı, borcunu farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arda Turan'ın oğluna kardeş geliyor! 'Hiç ara vermeyeceğiz' diyen Aslıhan Doğan Turan hamile olduğunu neden sakladı?
Arda Turan'ın oğluna kardeş geliyor! 'Hiç ara vermeyeceğiz' diyen Aslıhan Doğan Turan hamile olduğunu neden sakladı?