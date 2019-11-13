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Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, önceki gün sarışın bir kadınla yakalandı. Muhabirleri karşısında gören ünlü oyuncu büyük panik yaşadı. Ertan Saban, görenleri şaşkına çeviren yakınlaşma hakkında muhabirlere "Saçma sapan hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" dedi. Ancak Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatıyor! iddiaları hızla yayılmaya başladı! İşte Ertan Saban'ın sarışın güzelle yakalandığı o anlar...

13.11.2019 13:21 - Son Güncelleme: 13.11.2019 13:21
Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Ertan Saban hakkında bomba iddia! Oyuncu Ertan Saban, önceki gün sarışın bir kadın ile Cihangir'de görüntülendi. Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası olan Saban'ın koyu muhabbeti dikkat çekti.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Habertürk'ün haberine göre; Saban'ın sarışın güzel ile saatler süren sarılması ve samimi halleri sabahın ilk ışıklarında başka bir mekanda devam etti.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan Saban ve yanındaki güzel, neye uğradığını şaşırdı.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Görüntülenen sarışın kadın, yüzünü gizlerken alkolün etkisi ile ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban ise kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına sert bir dille cevap verdi.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Saban, "Saçma saban hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" ifadelerini kullandı.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

Oyuncunun açıklamasından sonra ikili, aynı taksiye binerek İstanbul sokaklarında kayboldu. Ertan Saban ile Ebru Özkan, 2016 yılında evlenmişlerdi. Çiftin kızları Biricik, geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Ailesinin dedesinin dedesi Osmanlı zamanında Kars 'dan Makedonya'ya göç etmiştir. Gençliği Üsküp'te geçirdi. Pedagoji üzerine eğitim gördü. Makedonya Devlet Konservatuarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Bir ara da Almanya'da çalıştı.
Konservatuardan çıktıktan sonra yurtdışında çalıştı.Fransa'da oynarken çalıştığı Türk yönetmenMehmet Ulusoy,Türkiye'ye gelip tiyatro yapmak istediğini söyledi. Ona da kendisiyle gelmesini teklif etti. Böylelikle 2005 yılında Türkiye'ye gelmiş oldu. Şehir tiyatrosunda birkaç oyun oynadıktan sonra daİstanbul Halk Tiyatrosu'nda görev aldı. Türkçesi yeterli olmadığı için ilerletene kadar yönetmen yardımcılığı yaptı.

2007 yılında Türk rock grubu Malt'ın deprem klibinde oynadı.

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