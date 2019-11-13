Ertan Saban eşi Ebru Özkan'ı aldatırken fena yakalandı! İşte herkesi şoke eden o anlar...

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Ailesinin dedesinin dedesi Osmanlı zamanında Kars 'dan Makedonya'ya göç etmiştir. Gençliği Üsküp'te geçirdi. Pedagoji üzerine eğitim gördü. Makedonya Devlet Konservatuarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Bir ara da Almanya'da çalıştı.

Konservatuardan çıktıktan sonra yurtdışında çalıştı.Fransa'da oynarken çalıştığı Türk yönetmenMehmet Ulusoy,Türkiye'ye gelip tiyatro yapmak istediğini söyledi. Ona da kendisiyle gelmesini teklif etti. Böylelikle 2005 yılında Türkiye'ye gelmiş oldu. Şehir tiyatrosunda birkaç oyun oynadıktan sonra daİstanbul Halk Tiyatrosu'nda görev aldı. Türkçesi yeterli olmadığı için ilerletene kadar yönetmen yardımcılığı yaptı.

2007 yılında Türk rock grubu Malt'ın deprem klibinde oynadı.