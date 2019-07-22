Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

Şeyma Subaşı'nın çıkardığı 'Sadece Şeyma' adlı kitap ilk günden bu yana büyük yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı ile evliliği, sevgilisi Guido Senia hakkında hisettikleri ve kadınlara önerileri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, kitabı için imza gününe hazırlanıyor. Kadınlara 'hyaluronic acid' i yanlış yazarak hidrolik asit öneren Şeyma Subaşı, kitabının ilk imzasını sevgilisi Guido Senia için attı.

22.07.2019 12:32 - Son Güncelleme: 22.07.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





