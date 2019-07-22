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Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

Şeyma Subaşı'nın çıkardığı 'Sadece Şeyma' adlı kitap ilk günden bu yana büyük yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı ile evliliği, sevgilisi Guido Senia hakkında hisettikleri ve kadınlara önerileri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, kitabı için imza gününe hazırlanıyor. Kadınlara 'hyaluronic acid' i yanlış yazarak hidrolik asit öneren Şeyma Subaşı, kitabının ilk imzasını sevgilisi Guido Senia için attı.

22.07.2019 12:32 - Son Güncelleme: 22.07.2019 12:32
Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı.

Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

Kitabıyla beğenilerin yanı sıra eleştirilerinde hedefi olan Subaşı, ilk imza günü için Türkiye'ye döndü.

Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

İLK İMZA SEVGİLİYE

İmza gününe hazırlanan Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzaladı.

Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

İMZAYA KALP EKLEDİ

Guido Senia'ya, "Gözlerimi açtığın ve olaylara başka bir yerden bakmamı sağladığın için çok teşekkürler" notunu yazan Subaşı, kitaba kalp eklemeyi de ihmal etmedi.

Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia'ya imza!

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