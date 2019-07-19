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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki Şeyma Subaşı, çıkardığı kitabın ardından kızı Melisa'yı da alıp sevgilisi Guido Senia'nın yanına Ibiza'ya gitti. Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz gün Instagram hesabından itiraf niteliğinde bir paylaşımda bulundu! Şeyma Subaşı'nın bu yorum karşısında vereceği tepki ise merak konusu oldu... İşte Her fırsatta Guido Senia'ya aşık olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı'nı üzecek paylaşım...

19.07.2019 13:19 - Son Güncelleme: 19.07.2019 13:51
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım! Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Guido Senia ile birliktelik yaşayan Subaşı, şu sıralar kızı Melisa ve sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza tatilinde. Yaptıkları paylaşımlarla mutlu görünen Guido - Şeyma ikilisiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...

Seyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın Türkçe anlamı, " Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" Subaşı'ın sevgilisinin yaptığı bu paylaşımla ne demek istediği merak konusu oldu...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...

İşte o paylaşım...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz günlerde GQ Yaz 2019 dergisinde 'Hayatımıza kısa zaman önce bomba gibi düşen bir İtalyan: Guido Senia' başlığıyla yer aldı.

Takvim.com.tr özel haber

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...

ŞEYMA SUBAŞI - GUIDO SENIA

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