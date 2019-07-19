Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım: İtalyan bir kızla...
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki Şeyma Subaşı, çıkardığı kitabın ardından kızı Melisa'yı da alıp sevgilisi Guido Senia'nın yanına Ibiza'ya gitti. Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, geçtiğimiz gün Instagram hesabından itiraf niteliğinde bir paylaşımda bulundu! Şeyma Subaşı'nın bu yorum karşısında vereceği tepki ise merak konusu oldu... İşte Her fırsatta Guido Senia'ya aşık olduğunu söyleyen Şeyma Subaşı'nı üzecek paylaşım...
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan şok paylaşım! Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Guido Senia ile birliktelik yaşayan Subaşı, şu sıralar kızı Melisa ve sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza tatilinde. Yaptıkları paylaşımlarla mutlu görünen Guido - Şeyma ikilisiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.