Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabında kadınlara skandal tavsiye! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

Şeyma Subaşı, Haziran ayında çıkardığı 'Sadece Şeyma' adlı kitabıyla büyük tepki topladı. Her geçen gün kitabından yeni bir konu ile gündeme gelen Şeyma Subaşı bu kez fena bir skandala imza attı. Kitapta anlatılanların yankısı sosyal medyada hala devam ederken bir de "Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım" başlıklı kısmında "skandal" bir ifadenin yer aldığı ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın kitabında kadınlara tavsiye ettiği 'hidrolik asit' kelimesine tepki sosyal medyada çığ gibi büyüyor. 3 editörle çalıştığı söylenen Şeyma Subaşı'nın böyle skandal bir hatayı gözden kaçırmasının yankıları uzun süre devam edeceğe benziyor. İşte Şeyma Subaşı'nın kitabındaki o bölüm...

10.07.2019 17:33 - Son Güncelleme: 10.07.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





