Sibel Can'ın yıllardır gizli tuttuğu o gerçek ortaya çıktı! Meğer herkes onu yanlış biliyormuş

Sibel Can ile ilgili yeni gelişmeler magazin gündemine geldi. Hakan Ural ile evliliğinden 24 yaşlarında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can, adeta genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can hayranları tarafından yakın takibe alındı. Sibel Can, 1 Ağustos 1970'de İstanbul'da dünyaya gelecek olan Pop folk müzik şarkıcısı, TV oyuncusu, sunucusu. İlk albümünün yapımcısı Orhan Gencebay'dır. Fahrettin Aslan tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı oldu.1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı.

