Şeyma Subaşı 'spam yiyorum' deyince sosyal medyada alay konusu oldu! Meedo ile ayıldıktan sonra çırılçıplak fotoğraf paylaşan Şeyma...
Şeyma Subaşı 'spam yiyorum' deyince sosyal medyada alay konusu oldu! Meedo ile ayıldıktan sonra çırılçıplak fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı Tütkiye'ye hızlı dönüş yaptı. İstanbul'daki evinde kızı ve ailesi ile birlikte vakit geçiren ve Instagram paylaşımlarına aralıksız devam eden Şeyma yurda dönüş yaptıktan sonra değişen paylaımlarıyla dikkat çekti. "Düğünümüzü dünya konuşacak." açıklamasından sonra Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye ayak uydurmaya çalışıyor. Instagram sayfasından sürekli Miami'den bikinili fotoğraflarını görmeye alıştığımız Subaşı, evine dönüş yaptığı için artık Türkiye'den kareler yayınlıyor.
15.03.2022 13:07 - Son Güncelleme: 15.03.2022 13:12
TÜRKÇE YAZMAK ZORUNDA KALDI
Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı, son paylaşımını Türkçe yapınca sosyal medyada olay oldu. Ünlü fenomenin spam yediği ve çok takipçili hesabı tehlikeye girince hemen Türkçe paylaşım yaptığı öğrenildi.
"Düğünümüzü dünya konuşacak." açıklamasından sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye ayak uydurmaya çalışıyor.