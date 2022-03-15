Şeyma Subaşı ’spam yiyorum’ deyince sosyal medyada alay konusu oldu! Meedo ile ayıldıktan sonra çırılçıplak fotoğraf paylaşan Şeyma...

TÜRKÇE YAZMAK ZORUNDA KALDI

Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı, son paylaşımını Türkçe yapınca sosyal medyada olay oldu. Ünlü fenomenin spam yediği ve çok takipçili hesabı tehlikeye girince hemen Türkçe paylaşım yaptığı öğrenildi.