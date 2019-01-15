Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Fransız DJ Guido Senia ile Tulum şehrinde görüntülenmişti. Guido Senia'nın ailesiyle birlikte fotoğrafları olan Şeyma Subaşı Tulum'dan İstanbul'a dönmüş ve bir alışveriş merkezinden çıkarken muhabirlerin aşk dedikoduları hakkında, "Ben şu an çok mutluyum, başka bir şey söyleyemem." demişti. Ardından Guido Senia'dan aşk iddialarına yanıt gelmişti. Fransız DJ Guido Senia Circoloco etkinliği için 3 gün önce Tayland'a gitti. Şeyma Subaşı'da bugün soluğu Tayland'da aldı. Her gittiği yeri sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, bu kez paylaşımlarında yer bildiriminde bulunmuyor. Ancak Subaşı ile Guido'nun 15 dakika arayla yaptığı paylaşım aynı yerde olduklarını gösteriyor...

15 Ocak 2019 Salı, 16:45:20 Güncelleme: 17:58:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





