Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Fransız DJ Guido Senia ile Tulum şehrinde görüntülenmişti. Guido Senia'nın ailesiyle birlikte fotoğrafları olan Şeyma Subaşı Tulum'dan İstanbul'a dönmüş ve bir alışveriş merkezinden çıkarken muhabirlerin aşk dedikoduları hakkında, "Ben şu an çok mutluyum, başka bir şey söyleyemem." demişti. Ardından Guido Senia'dan aşk iddialarına yanıt gelmişti. Fransız DJ Guido Senia Circoloco etkinliği için 3 gün önce Tayland'a gitti. Şeyma Subaşı'da bugün soluğu Tayland'da aldı. Her gittiği yeri sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, bu kez paylaşımlarında yer bildiriminde bulunmuyor. Ancak Subaşı ile Guido'nun 15 dakika arayla yaptığı paylaşım aynı yerde olduklarını gösteriyor...

15 Ocak 2019 Salı, 16:45:20 Güncelleme: 17:58:54
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

BU KEZ ROTA TAYLAND!

Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile Tayland'da tatilde mi? İşte magazin gündemine bomba gibi düşecek iddia...

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Fransız DJ Guido Senia ile Tulum sahilinde samimi bir şekilde görüntülenmişti. Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Şeyma Subaşı'dan konuyla ilgili herhangi bir yalanlama gelmezken Guido Senia, aşk dedikoduları hakkında Instagram hesabından soru soran takipçisine, "Kim bilir! Her şeyi kadere bırakalım..."demişti.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

Fransız DJ Guido Senia 3 gün önce Circoloco etkinliği için Tayland'a gitmişti.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

İddialara göre Şeyma Subaşı'da kızını eski eşi Acun Ilıcalı'ya bırakıp, bugün sabah saatlerinde Fransız DJ'in bulunduğu yere uçtu... Ve yine iddiaya göre bu fotoğraf bu sabah uçakta çekildi...

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı Acun Ilıcalı'ya bırakıp Guido Senia'nın yanına Tayland'a mı gitti?

ŞEYMA LOKASYON BELİRTMİYOR!

Gittiği yerleri uçağa bindiği andan itibaren paylaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, bu kez yalnızca varış noktasından paylaşım yapmayı tercih etti. Üstelik paylaşımlarında herhangi bir lokasyon bildirisi de yapmadı...

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