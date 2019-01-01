Şeyma Subaşı Kasım ayında Acun Ilıcalı ile 1 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Biten evliliğin ardından birden fazla iddia ortaya atıldı. Dubaili Türk iş adamıyla görüştüğü iddia edilen Şeyma Subaşı'nın bir mekanda eğlenirken görüntüleri ortaya çıkmıştı ancak Dubaili iş adamı Çağatay'ın kim olduğu hakkında net bir bilgi elde edilememişti. Geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde samimi bir şekilde görüntülendiği Fransız DJ Guido Senia ile Dubaili Türk iş adamı olduğu iddia edilen Çağatay'ın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Dubaili Çağatay Bey ile Fransız DJ Guido Senia arasındaki benzerlik yadsınamayacak kadar fazla... Dubaili Çağatay Bey ile Fransız DJ Guido Senia arasındaki benzerlik yadsınamayacak kadar fazla. Üstelik videoda eğlendikleri şarkı ve mekanın ışıklandırması, Fransız DJ'in ve Şeyma Subaşı'nın katıldığı Circoloco etkinliğinin birebir aynısı...
Şeyma Subaşı'nın görüştüğü iddia edilen Dubaili Türk iş adamı Çağatay aslında Fransız DJ Guido Senia mı?01 Ocak 2019, Salı
- Şeyma Subaşı'nın görüştüğü iddia edilen Dubaili Türk iş adamı Çağatay aslında Fransız DJ Guido Senia mı?
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