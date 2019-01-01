Şeyma Subaşı Fransız DJ Guido Senia'nın ikizinin eşiyle görüntüleri ortaya çıktı! Yanlarında Guido'da var! 01 Ocak 2019, Salı

Şeyma Subaşı'nın Tulum sahilinde samimi bir şekilde görüntülendiği Fransız DJ Guido Senia, Guido'nun ikizinin eşi ve bir arkadaşlarıyla daha videosu ortaya çıktı. Üstelik videoyu Fransız DJ Guido Senia'nın ikiz kardeşinin eşi çekiyor. Şeyma Subaşı'nın kafasındaki şapka da Guido Senia'nın şapkası. İşte o anlar...