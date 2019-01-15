Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

Şükran Ovalı yeni imajıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şükran Ovalı kestirdiği kısa saçlarını eleştirenlere, "Çok dökülen saçlarıma güle güle :) kısa ve rahat saçlarıma merhaba:)" notu ile sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu eleştiriler sonrası akıllara bir dönem gündeme damga vuran Şükran Ovalı'nın eski hali geldi. İşte Şükran Ovalı'nın ve ünlülerin estetiksiz halleri...

15 Ocak 2019 Salı, 14:49:10 Güncelleme: 15:19:31
Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

Şükran Ovalı'nın yeni imajı hayranları tarafından çok eleştirildi. Peki Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini biliyor musunuz? İşte çok şaşıracağınız ilginç isimler ve değişimleri...

Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

İŞTE ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ VE GEÇİRDİKLERİ DEĞİŞİMLER...

Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

HİLAL ALTINBİLEK

Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

YASEMİN ÖZİLHAN

Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

DEMET ÖZDEMİR

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