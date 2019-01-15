Şükran Ovalı'nın son hali hayal kırıklığına uğrattı! İşte ünlülerin değişimleri

Şükran Ovalı yeni imajıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şükran Ovalı kestirdiği kısa saçlarını eleştirenlere, "Çok dökülen saçlarıma güle güle :) kısa ve rahat saçlarıma merhaba:)" notu ile sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu eleştiriler sonrası akıllara bir dönem gündeme damga vuran Şükran Ovalı'nın eski hali geldi. İşte Şükran Ovalı'nın ve ünlülerin estetiksiz halleri...

15 Ocak 2019 Salı, 14:49:10 Güncelleme: 15:19:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





