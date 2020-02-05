Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

"İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek "Benim kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım."