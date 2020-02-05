Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'
Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştirmişti. Yeni ismi Doruk olan Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel yaklaşık 2 aydır ilişki yaşıyor. Herkesi şoke eden sapkın ilişkiyi öğrenen Sevda Demirel'in annesi hastanelik olmuş, kızına ise, "Bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun" demişti. Ancak işler iyice çığrından çıktı. Daha önce defalarca evleneceklerini dile getiren çift, bu yolda ilk adımı atacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ikili, nişan tarihini duyurdu.
SAPKIN İLİŞKİDE SON NOKTA!
Sevda Demirel ile Doruk (Neslihan) Doğrusöz'ün sapkın ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz, herkesi şaşırtmıştı. Daha önce defalarca evleneceklerini dile getiren çift, bu yolda ilk adımı atacaklarını açıkladı.
"İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"
Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek "Benim kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım."