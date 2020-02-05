GaleriMagazin

Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştirmişti. Yeni ismi Doruk olan Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel yaklaşık 2 aydır ilişki yaşıyor. Herkesi şoke eden sapkın ilişkiyi öğrenen Sevda Demirel'in annesi hastanelik olmuş, kızına ise, "Bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun" demişti. Ancak işler iyice çığrından çıktı. Daha önce defalarca evleneceklerini dile getiren çift, bu yolda ilk adımı atacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ikili, nişan tarihini duyurdu.

05.02.2020 10:30 - Son Güncelleme: 05.02.2020 10:30
Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

SAPKIN İLİŞKİDE SON NOKTA!

Sevda Demirel ile Doruk (Neslihan) Doğrusöz'ün sapkın ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık 2 aydır aşk yaşayan Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz, herkesi şaşırtmıştı. Daha önce defalarca evleneceklerini dile getiren çift, bu yolda ilk adımı atacaklarını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

NİŞANLANIYORLAR!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen ikili, 14 Şubat'ta nişanlanacaklarını söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Özel bir günde, ilk adımı atmaya karar verdik" dedi.

Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlü şarkıcı Sevda Demirel, katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı. Demirel'in annesi ise kızının yaşadığı ilişkiyi öğrenince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

"İLİŞKİYİ ÖĞRENİNCE GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ve annesi, Seyhan Soylu'ya konuştu. Sevda Demirel'in annesi, haberleri okuyunca baygınlık geçirdiğini söyleyerek "Benim kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım."

Sevda Demirel'in Doruk Doğrusöz ile sapkın ilişkisinde şok gelişme! 'Bu kadarı da pes!'

"BAVULUNU TOPLA ALMANYA'YA GELİYORSUN!"

"Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...
Berkay Şahin'den kızlarına dudak uçuklatan hediye! Üstelik çocukların biri 2 yaşında diğeri 6 aylık...