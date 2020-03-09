Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...
Sevda Demirel ile sapkın ilişki yaşadığı sevgilisi Doruk Doğrusöz ayrıldı. Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra hem cinsiyetini hem de adını değiştirmişti. Cinsiyet değiştirip kadın olan Doruk Doğrusöz ile geçtiğimiz ocak ayında aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel'in, evlilik kararı aldıktan kısa süre sonra ilişkisini bitirmesi dikkat çekti. Sevda Demirel'in annesinin de onaylamadığı sapkın ilişkiye dair merak edilen her detayı Sevda Demirel anlattı.
Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirip Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile ilişkisini noktaladı. Bilal Özcan'a konuk olan Sevda Demirel, biten ilişkisinden bahsetti ve cinsel hayatları hakkında ilk kez konuştu.
"CİNSELLİĞİN MERAKINDA OLSA BAŞAK BİR İNSANLA OLURDUM"
"Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilmiyor. Cinselliği çok iyi yaşayan erkekler yeterince erkek olamayabiliyor. Hiç umurumda değil cinsellik. Öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Çok seksi bir tavrım ve görüntüm olabilir, ama o doğrultuda yaşamıyorum. Sevgiye değer veriyorum. Beni hiç etkilemedi. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum. Çok iyi arkadaşımdı. Cinselliğin merakında olsa başak bir insanla olurdum."