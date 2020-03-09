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Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

Sevda Demirel ile sapkın ilişki yaşadığı sevgilisi Doruk Doğrusöz ayrıldı. Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra hem cinsiyetini hem de adını değiştirmişti. Cinsiyet değiştirip kadın olan Doruk Doğrusöz ile geçtiğimiz ocak ayında aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel'in, evlilik kararı aldıktan kısa süre sonra ilişkisini bitirmesi dikkat çekti. Sevda Demirel'in annesinin de onaylamadığı sapkın ilişkiye dair merak edilen her detayı Sevda Demirel anlattı.

09.03.2020 12:08 - Son Güncelleme: 09.03.2020 12:08
Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

Sevda Denirel ile Doruk Doğrusöz ilişkisi bitti. Bu sapkın ilişkiyi Sevda Demirel'in annesi de istemiyordu. Demirel ise biten ilişkisinin ardından merak edilenleri anlattı.

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Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirip Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile ilişkisini noktaladı. Bilal Özcan'a konuk olan Sevda Demirel, biten ilişkisinden bahsetti ve cinsel hayatları hakkında ilk kez konuştu.

Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

47 yaşındaki güzel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra birlikte olmayacaklarını anladığını söyledi.

Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

"BİRBİRİMİZE SARILIP UYUYORDUK"
"Doruk'a aşıktım. Bu hemen olacak bir şey değil. Bir ameliyat olması gerekiyor, yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk."

Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

"CİNSELLİĞİN MERAKINDA OLSA BAŞAK BİR İNSANLA OLURDUM"

"Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilmiyor. Cinselliği çok iyi yaşayan erkekler yeterince erkek olamayabiliyor. Hiç umurumda değil cinsellik. Öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Çok seksi bir tavrım ve görüntüm olabilir, ama o doğrultuda yaşamıyorum. Sevgiye değer veriyorum. Beni hiç etkilemedi. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum. Çok iyi arkadaşımdı. Cinselliğin merakında olsa başak bir insanla olurdum."

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