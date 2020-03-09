Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği...

"CİNSELLİĞİN MERAKINDA OLSA BAŞAK BİR İNSANLA OLURDUM"

"Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilmiyor. Cinselliği çok iyi yaşayan erkekler yeterince erkek olamayabiliyor. Hiç umurumda değil cinsellik. Öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Çok seksi bir tavrım ve görüntüm olabilir, ama o doğrultuda yaşamıyorum. Sevgiye değer veriyorum. Beni hiç etkilemedi. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum. Çok iyi arkadaşımdı. Cinselliğin merakında olsa başak bir insanla olurdum."