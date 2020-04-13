Haberler Galeri Magazin Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

Sık sık çocuk istediğini belirten Serdar Ortaç herkesi şaşırtan bir karar verdi. Yakın zamanda Chloe Loughnan ile başından bir evlilik geçen Serdar Ortaç, evlat edinmek istediğini belirtti. Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.

13.04.2020 16:57 - Son Güncelleme: 13.04.2020 17:22
Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi.

Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

"EVLAT EDECEĞİM KIZA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"

Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı.

Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

SEÇİL GÜR İLE AYRILDI

Öte yandan ünlü şarkıcı, Seçil Gür'le ayrıldıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuş ve "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" demişti.

Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞTI

MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye gitmiş ve koronavirüs testi yaptırmıştı. Test sonucu negatif çıkan Ortaç'ın solunum yolunda bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...