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Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?
Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?
Sık sık çocuk istediğini belirten Serdar Ortaç herkesi şaşırtan bir karar verdi. Yakın zamanda Chloe Loughnan ile başından bir evlilik geçen Serdar Ortaç, evlat edinmek istediğini belirtti. Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.
13.04.2020 16:57
- Son Güncelleme: 13.04.2020 17:22
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı.
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Şimdilerde karantinada olan Ortaç, Instagram hesabından kız evlat edinmek istediğini söyledi.
"EVLAT EDECEĞİM KIZA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"
Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklaması yaptı.
SEÇİL GÜR İLE AYRILDI
Öte yandan ünlü şarkıcı, Seçil Gür'le ayrıldıklarını sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuş ve "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" demişti.
KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞTI
MS hastası olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye gitmiş ve koronavirüs testi yaptırmıştı. Test sonucu negatif çıkan Ortaç'ın solunum yolunda bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmişti.