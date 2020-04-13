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Serdar Ortaç kız evlat edinmeye karar verdi! Serdar Ortaç'ın kızının adı bakın ne olacak?

Sık sık çocuk istediğini belirten Serdar Ortaç herkesi şaşırtan bir karar verdi. Yakın zamanda Chloe Loughnan ile başından bir evlilik geçen Serdar Ortaç, evlat edinmek istediğini belirtti. Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan ve geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Kız evlat edineceğim" dedi. Ortaç, evlat edineceği çocuğa da annesinin adını verecek.

13.04.2020 16:57 - Son Güncelleme: 13.04.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





