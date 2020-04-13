Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Görenler şok...
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. Türk Sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Türkan Şoray, eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimnlerinin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...