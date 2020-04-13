Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Görenler şok...

Türkan Şoray, eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimnlerinin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...