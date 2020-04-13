Haberler Galeri Magazin Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri.. Payitaht Abdülhamid'in başlamasına kısa bir süre kala dizinin izleyicileri harıl harıl dizinin oyuncularını araştırıyor. En çok merak edilen isimlerden biri dizinin başrolü Bülent İnal. Hilvan'da doğan Bülent İnal, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. Bülent İnal, "Azad" dizisinde Urfalı Azad, Kurşun Yarası'nda işgal altındaki Ege'de mert bir kaymakam ve Kanal D'nin dizisi Ihlamurlar Altında'da varoş delikanlısı Yılmaz'ı oynadı.

13.04.2020 16:50 - Son Güncelleme:
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri...

Payitaht Abdülhamid'in başlamasına kısa bir süre kala dizinin izleyicileri harıl harıl dizinin oyuncularını araştırıyor. En çok merak edilen isimlerden biri dizinin başrolü Bülent İnal.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Bülent İnal hakkında en çok merak edilen ise eşi. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek! Bülent İnal meğer...

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali
İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! Ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu, işte kızının son hali