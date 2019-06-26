Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin sezon finaline girmesiyle, dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten yararlandı. Ulaş Tuna Astepe'nin asker traşlı halini görenler şok oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı...

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