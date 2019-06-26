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Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!

Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten yararlanan ünlüler arasında. Yakışıklı oyuncunun asker traşlı fotoğrafı sosyal medyaya yayıldı. Sen Anlat Karadeniz'de 'Deli Tahir' olarak bilinen Ulaş Tuna Astepe'yi görenler şok oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı ve bedelli askerlikten yararlanan ünlüler...

26.06.2019 12:20 - Son Güncelleme: 26.06.2019 12:20
Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin sezon finaline girmesiyle, dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten yararlandı. Ulaş Tuna Astepe'nin asker traşlı halini görenler şok oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı...

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Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!

TOLGA SARITAŞ

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (28 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!

GÖRKEM SEVİNDİK - 1986 doğumlu

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!
Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!

AKIN AKINÖZÜ - 1990 doğumlu

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