Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı herkesi şok etti!
Atv ekranlarında yayınlanan efsane dizi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten yararlanan ünlüler arasında. Yakışıklı oyuncunun asker traşlı fotoğrafı sosyal medyaya yayıldı. Sen Anlat Karadeniz'de 'Deli Tahir' olarak bilinen Ulaş Tuna Astepe'yi görenler şok oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı ve bedelli askerlikten yararlanan ünlüler...
26.06.2019 12:20
- Son Güncelleme: 26.06.2019 12:20
Sen Anlat Karadeniz dizisinin sezon finaline girmesiyle, dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten yararlandı. Ulaş Tuna Astepe'nin asker traşlı halini görenler şok oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 'Deli Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı...
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AKIN AKINÖZÜ - 1990 doğumlu
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