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Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire bakın kimmiş, kimin kızıymış (Kemal Sunal filmleri)

Yeşilçam'ın ​efsane filmi Korkusuz Korkak Türk televizyon tarihine damga vuran Kemal Sunal filmlerinden biridir. Korkusuz Korkak filmini izlerken karakterleri de merak ediyoruz. Korkusuz Korkak'taki Hemşire Selvi karakterini canlandıran Ayşin Atav ​oldukça araştırılıyor. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Ayşin Atav'ın en unutulmaz rolü 'Korkusuz Korkak' filmindeki Selvi Hemşire rolüydü. Hemşire rolüyle akıllara kazınan ve Yeşilçam'a damga vuran Ayşin Atav'ın meğer annesi de ünlüymüş. Ayşin Atav Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi

26.06.2019 11:54 - Son Güncelleme: 26.06.2019 11:56
Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire bakın kimmiş, kimin kızıymış (Kemal Sunal filmleri)

Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire karakteri oldukça merak ediliyor. Korkusuz Korkak'taki hemşire Ayşin Atav ünlü bir tiyatro oyuncusudur. Ayşin Atav, Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Atav, mesleğinin ilk yıllarında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Tiyatro çalışmalarının dışında sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.

Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire bakın kimmiş, kimin kızıymış (Kemal Sunal filmleri)

Sanatçı aynı zamanda seslendirme yönetmenliği de yapmaktadır.

Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire bakın kimmiş, kimin kızıymış (Kemal Sunal filmleri)

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak'taki Hemşire Selvi karakterini canlandıran Ayşin Atav'ın meğer annesi de ünlüymüş.

Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire bakın kimmiş, kimin kızıymış (Kemal Sunal filmleri)

Ayşin Atav ve annesi başta olmak üzere birçok ünlünün merak edilen akrabalarını sizler için derledik.

Yeşilçam'ın efsane filmi Korkusuz Korkak'taki hemşire bakın kimmiş, kimin kızıymış (Kemal Sunal filmleri)

Erdal Cindoruk - Caner Cindoruk

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