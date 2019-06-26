Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin oğlu Can, geçtiğimiz akşam liseden mezun oldu. 45 yaşındaki Arzum Onan'ın güzelliği ile 57 yaşındaki Mehmet Aslantuğ'un yakışıklılığı sosyal medyada çok konuşulurken, Can Aslantuğ'a da övgüler yağdı. Ünlüler camiasının örnek ailelerinden olan Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan çifti, mutlu günlerini Instagram hesaplarından paylaştılar. Aslantuğ ailesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
26.06.2019 13:00
- Son Güncelleme: 26.06.2019 13:16
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