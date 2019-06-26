Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin 

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, ünlüler dünyasında örnek gösterilen çift olarak yer alıyor. Yıllara meydan Arzum Onan ile mehmet Aslantuğ'un oğlu Can geçtiğimiz akşam liseden mezun oldu. Can Aslantuğ'un küçüklük halini bilenler ise şimdiki hali karşısına şaşkına döndü.