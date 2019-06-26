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Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin 

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin oğlu Can, geçtiğimiz akşam liseden mezun oldu. 45 yaşındaki Arzum Onan'ın güzelliği ile 57 yaşındaki Mehmet Aslantuğ'un yakışıklılığı sosyal medyada çok konuşulurken, Can Aslantuğ'a da övgüler yağdı. Ünlüler camiasının örnek ailelerinden olan Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan çifti, mutlu günlerini Instagram hesaplarından paylaştılar. Aslantuğ ailesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

26.06.2019 13:00 - Son Güncelleme: 26.06.2019 13:16
Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çifti, ünlüler dünyasında örnek gösterilen çift olarak yer alıyor. Yıllara meydan Arzum Onan ile mehmet Aslantuğ'un oğlu Can geçtiğimiz akşam liseden mezun oldu. Can Aslantuğ'un küçüklük halini bilenler ise şimdiki hali karşısına şaşkına döndü.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 18 yaşındaki oğulları Can liseyi bitirdi.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin

Oyuncu çiftin mutlu günü. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, Hisar Okulları'ndan mezun oldu. Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift yaşadıkları heyecanı sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin

Onan, çekildikleri bu fotoğrafı kalp emojisi koyarak yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da 'tebrik' yorumları yapıldı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'a övgü yağdı: Allah'ım kızım ilerde böyle bir çocukla evlensin

BABA - OĞUL KIYAFET SEÇTİLER

Mezuniyet törenine hazırlanan Can Aslantuğ'a kıyafet seçiminde babası Mehmet Aslantuğ yardımcı oldu. Bu özel gece için birlikte takım elbise seçen baba-oğulun fotoğrafı objektiflere böyle yansıdı.

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