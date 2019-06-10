Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün fotoğrafları ortaya çıktı! Merakla beklenen an geldi...

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, oyunculuğu ve yakışıklılığı ile Türkiye'nin gönlünü kazandı. Yoğun ilgiyle takip edilen Hercai, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu da bedelli askerlik için geri sayıma başladı. İlerleyen günlerde vatani görevini yapacak olan Akınözü, dün asker tıraşı oldu. Yakışıklı oyuncunun yeni görüntüsü de hayranlarından tam not aldı..

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