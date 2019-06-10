Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün fotoğrafları ortaya çıktı! Merakla beklenen an geldi...
Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü için geri sayım başladı. Bedelli askerlikten yararlanacak olan 29 yaşındaki Akın Akınözü, geçtiğimiz gün asker tıraşı oldu. Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve kısa sürede reyting rekortmeni olan Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nü görenler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.İşte oyunculuğuyla gönülleri fetheden Akın Akınözü'nün yeni hali...
10.06.2019 10:25
- Son Güncelleme: 10.06.2019 10:26
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, oyunculuğu ve yakışıklılığı ile Türkiye'nin gönlünü kazandı. Yoğun ilgiyle takip edilen Hercai, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.
29 yaşındaki yakışıklı oyuncu da bedelli askerlik için geri sayıma başladı. İlerleyen günlerde vatani görevini yapacak olan Akınözü, dün asker tıraşı oldu. Yakışıklı oyuncunun yeni görüntüsü de hayranlarından tam not aldı..
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