Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

Sanem Yeles'den müjdeli haber geldi! "Hoş geldin miniğim" dedi anne olduğunu duyurdu… Kadrosunda Elçin Sangu, Barış Arduç, Nergis Kumbasar, Salih Bademci, Levent Ülgen, Kerem Fırtına gibi oyuncuların yer aldığı Kiralık Aşk dizisinde Nihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Yeles, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Karnı burnunda pozlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, bebeğine kavuştu. Bakın Sanem Yeles anne olduğunu nasıl duyurdu…

20.05.2021 23:17 - Son Güncelleme: 20.05.2021 23:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





