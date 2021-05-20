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Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

Sanem Yeles'den müjdeli haber geldi! "Hoş geldin miniğim" dedi anne olduğunu duyurdu… Kadrosunda Elçin Sangu, Barış Arduç, Nergis Kumbasar, Salih Bademci, Levent Ülgen, Kerem Fırtına gibi oyuncuların yer aldığı Kiralık Aşk dizisinde Nihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sanem Yeles, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. Karnı burnunda pozlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, bebeğine kavuştu. Bakın Sanem Yeles anne olduğunu nasıl duyurdu…

20.05.2021 23:17 - Son Güncelleme: 20.05.2021 23:17
Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

'Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan Sanem Yeles'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak anne olduğunu duyurdu.

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Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

Yeles'in paylaşımına kısa sürede binlerce nazar boncuğu emojisi yağdı. Öte yandan Sanem Yeles'in bebeğine Bade adını verdiği öğrenildi.

Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

Anne olduğunu duyurduğu paylaşımıyla gündem olan Sanem Yeles'in eşi ise merak konusu oldu. İşte başta Sanem Yeles olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

Bebeğinin elini tutarken çektirdiği kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021" notunu ekledi.

Sanem Yeles’den müjdeli haber geldi! “Hoş geldin miniğim” dedi anne olduğunu duyurdu işte ilk paylaşım

ERCAN - NAZAN KESAL