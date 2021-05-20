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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Akrep'in Perihan'ı Demet Akbağ yaşıyla şaşırttı! Başrollerini Evrim Alasya, Yusuf Çim, Beril Bozam, Aslı Melisa Uzun ile paylaştığı Akrep dizisinde Perihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Akbağ, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Şimdiye kadar sayısız birçok dizi ve filmde rol alarak farklı karakterlerle izleyiciyle buluşan Akbağ, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yıllardır televizyon ekranlarında ve beyazperdede izleyiciyle buluşan ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın yaşı…

20.05.2021 22:56 - Son Güncelleme: 20.05.2021 22:56
Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Akrep dizisinde Perihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Demet Akbağ kaç yaşında" sorusunun cevabını arattı.

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

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Akrep’in Perihan’ı Demet Akbağ yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

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