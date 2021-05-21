Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu… Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hayranlarını korkutmuştu. "Öldürmüyor ama süründürüyor" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerinin içine su serpti. Leopar desenli mayosuyla ayna karşısında poz veren Ünsal'ın son hali hayranlarını sevindirdi. İşte leopar desenli mayosuyla sosyal medyayı sallayan Tuba Ünsal'ın o paylaşımı…

21.05.2021 00:11 - Son Güncelleme: 21.05.2021 00:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





