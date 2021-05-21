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Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu… Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hayranlarını korkutmuştu. "Öldürmüyor ama süründürüyor" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerinin içine su serpti. Leopar desenli mayosuyla ayna karşısında poz veren Ünsal'ın son hali hayranlarını sevindirdi. İşte leopar desenli mayosuyla sosyal medyayı sallayan Tuba Ünsal'ın o paylaşımı…

21.05.2021 00:11 - Son Güncelleme: 21.05.2021 00:11
Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

Havaların ısınmasıyla ünlü isimlerden bikinili ve mayolu paylaşımlar gelmeye başladı. Mayo ve bikinileriyle paylaşım yapan ünlüler kervanına son olarak Tuba Ünsal katıldı.

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Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, leopar desenli mayosuyla verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

Tuba Ünsal'ın iddialı paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Tuba Ünsal, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Ünsal için "Genç kızlara taş çıkarır" yorumları yapıldı.

Tuba Ünsal leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! Paylaşımı olay oldu sosyal medya çalkalandı

İşte ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın leopar desenli mayosuyla verdiği o poz…