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Sabriye Murat'ı kabul etti mi? Esra Erol canlı yayınında evlilik teklifi! Önce kemerle dövüp işkence etti sonra aşkını ilan etti!

ATV'nin reyting rekortmeni ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen programı "Esra Erol'da", bu hafta da Türkiye'nin gündemine oturan ilginç olaylara sahne oldu. Programda, Sabriye Hanım'ın, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın, kendisinden 38 yaş büyük olan ve bir zamanlar Sabriye Hanım'ın da ilişki yaşadığı Nejat Çakır ile evlenmesi hikayesi izleyiciyi derinden etkiledi. Sabriye Hanım, kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" diyerek evden kaçtığını ve bu olaydan sonra 10 yıl boyunca kızıyla hiç görüşmediğini anlattı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 10:32 Güncelleme 14 Mart 2024, 10:29
Sabriye Murat’ı kabul etti mi? Esra Erol canlı yayınında evlilik teklifi! Önce kemerle dövüp işkence etti sonra aşkını ilan etti! 1

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bugün yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Sabriye Murat’ı kabul etti mi? Esra Erol canlı yayınında evlilik teklifi! Önce kemerle dövüp işkence etti sonra aşkını ilan etti! 2

Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Azak, Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, 70 yaşındaki Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı.

Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu söyleyen Sabriye Azak, "Kızım 'anne eski sevgilinle evlendim' diyerek evden kaçtı" dedi.

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Sabriye Murat’ı kabul etti mi? Esra Erol canlı yayınında evlilik teklifi! Önce kemerle dövüp işkence etti sonra aşkını ilan etti! 3

10 yıldır görüşmediği kızını bulmak için programa katılan Sabriye Hanım'ı aslında bambaşka bir gerçek bekliyordu.

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