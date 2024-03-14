Sabriye Murat'ı kabul etti mi? Esra Erol canlı yayınında evlilik teklifi! Önce kemerle dövüp işkence etti sonra aşkını ilan etti!

ATV'nin reyting rekortmeni ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen programı "Esra Erol'da", bu hafta da Türkiye'nin gündemine oturan ilginç olaylara sahne oldu. Programda, Sabriye Hanım'ın, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın, kendisinden 38 yaş büyük olan ve bir zamanlar Sabriye Hanım'ın da ilişki yaşadığı Nejat Çakır ile evlenmesi hikayesi izleyiciyi derinden etkiledi. Sabriye Hanım, kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" diyerek evden kaçtığını ve bu olaydan sonra 10 yıl boyunca kızıyla hiç görüşmediğini anlattı.