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Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile fotoğrafını paylaştı, sosyal medyadan 'Maşallah' yorumu yağdı. Hep baş başa verelim biz seninle notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan'a, 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı' yorumunda bulundu. Peki Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan nasıl birlikte olmaya başladı? İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ve kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan...

31.05.2020 17:36 - Son Güncelleme: 31.05.2020 17:42
Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ; Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bıraktı, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı.

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Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

Eşi Yağmur Atacan ile arasında 9 yaş fark olmasına rağmen mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ'un Su adında bir de kızı var.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı bu fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

Altuğ'a bir takipçisinden, 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı' şeklinde yorum geldi.

Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

Koronavirüs nedeni ile evinde ailesiyle karantinada olan Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Bilal Özcan ile Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, eşi Yağmur Atacan ile uzun soluklu mutlu evliliğinin sırrını itiraf etti.

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