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Pınar Altuğ paylaştı sosyal medyadan 'maşallah' notu yağdı! 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile fotoğrafını paylaştı, sosyal medyadan 'Maşallah' yorumu yağdı. Hep baş başa verelim biz seninle notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Bir takipçisi, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan'a, 'Tescilli güzelsiniz Yağmur Bey çok şanslı' yorumunda bulundu. Peki Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan nasıl birlikte olmaya başladı? İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ve kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan...

31.05.2020 17:36 - Son Güncelleme: 31.05.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





