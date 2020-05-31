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Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya sözleri kafaları karıştırdı! 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık'

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun 46. yaş gününü sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak kutladı. Paylaşımını, "Beceremediğimiz evlilik olsun" sözleri ile bitiren Saat, sosyal medyaya yine damga vurdu. Anneler Günü paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu olan Beren Saat'e bu kez de, 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık' şeklinde yorumlar yapıldı.

31.05.2020 16:53 - Son Güncelleme: 31.05.2020 16:59
Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya sözleri kafaları karıştırdı! 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık'

Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltmişti. Ayrıldılar, ayrılacaklar derken ilişkilerine yeni bir şans veren Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan Saat'in sözleri yine sosyal medyada alay konusu oldu.

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Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya sözleri kafaları karıştırdı! 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık'

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN"

"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük, hıçkırarak ağladık. İdol olduk, hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk. Sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirmize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa tasir harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun..."

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya sözleri kafaları karıştırdı! 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık'

Beren Saat'in bu paylaşımına sosyal medyada, "Övüyor musun sövüyor musun inan anlamadım","Hiçbir şey anlaşılmasın diye yazılan bir yazı. İlla ki merak uyandıracaksın" şeklinde yorumlar yazıldı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya sözleri kafaları karıştırdı! 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık'

Kenan Doğulu da eşinin doğum gününü, "Çok seviyorum seni sevmeyi, sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün" diyerek kutlamıştı.

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'ya sözleri kafaları karıştırdı! 'Övüyor musun sövüyor musun anlamadık'

Kenan Doğulu ile evliliğinde boşanma aşamasına kadar gelen Beren Saat eşi ile arasını kısa süre önce düzeltmişti.

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