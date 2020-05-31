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İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü! Yalnızca 12 gün görebilmişti...

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. İbrahim Erkal'ın minik kızı Elif Su şimdi 3 yaşında... İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları.

31.05.2020 19:09 - Son Güncelleme: 31.05.2020 19:13
İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü! Yalnızca 12 gün görebilmişti...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

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İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü! Yalnızca 12 gün görebilmişti...

Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve ünlülerin çocukları...

İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü! Yalnızca 12 gün görebilmişti...

HÜSEYİN AVNİ DANYAL'IN KIZLARI

Elif ve Deniz

İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü! Yalnızca 12 gün görebilmişti...

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü! Yalnızca 12 gün görebilmişti...
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