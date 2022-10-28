O pozları ile 100 bin TL kazanmış! "Ne ar kaldı ne haya..." Nihal Candan çırılçıplak uzandı! Sosyal medya yıkıldı!
Nihal Candan sosyal medyada yaptüı paylaşımlarla takipçileri şaşkına çevirdi.. Son olarak vücudunda yosun kaplatan Candan çıplak şekilde uzandığı pozuyla bomba etkisi yarattı.
Katıldığı televizyon programlarından sonra ünlenen Nihal Candan, birbirinden çarpıcı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube programında verdiği pozlarla aylık kazancını açıklayan ünlü fenomen bu kez de vücuduna yosun kaplatıp, yarı çıplak verdiği pozla Instagram'ı yıktı geçti. Bazı takipçilerii bu paylaşımı beğeniyle karşılarken bazıları ise oldukça müstehcen bulduğunu belirtti. İşte o pozlar...
AYLIK 100 BİN TL KAZANIYOR
"Böyle kitlem varken Onlyfans'ta dekolte, bikinili fotoğraflar paylaşacaksınız dendi, ben de bu şekilde bir ceo maaşı kazandım hatta 100 bin TL. O yüzden bir ay bunu yapmak mantıklı geldi. Muhafazakar çoğunluğunun fazla olduğunu yaşıyoruz ama... Yabancı dil eğitimi için en kısa yol, bikinili poz paylaşmak benim için ayıp değil. Sapık insan kolumu da görüp sapıklık yapabilir... "