SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu... Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı acil ameliyata alınmıştı: "Göğüs ve sol kolda ağrı, uyuşukluk..."
Son dakika... Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı acil olarak ameliyata alınmıştı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile paylaşım yapan Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi? İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu...
"GÖĞÜS VE SOL KOLDA AĞRI, UYUŞUKLUK..."
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenalaştı apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştı... Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla paylaşım yapan Necati Şaşmaz'dan korkutan haber geldi. Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, "Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu."