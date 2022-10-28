SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu... Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı acil ameliyata alınmıştı: "Göğüs ve sol kolda ağrı, uyuşukluk..."

Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, "Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu."