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Haberler Magazin SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu... Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı acil ameliyata alınmıştı: "Göğüs ve sol kolda ağrı, uyuşukluk..."

SON DAKİKA: Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu... Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı acil ameliyata alınmıştı: "Göğüs ve sol kolda ağrı, uyuşukluk..."

Son dakika... Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı acil olarak ameliyata alınmıştı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile paylaşım yapan Necati Şaşmaz kalp krizi mi geçirdi? İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu...

28.10.2022 12:25 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:38
SON DAKİKA: Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı fenalaştı apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı

"GÖĞÜS VE SOL KOLDA AĞRI, UYUŞUKLUK..."

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenalaştı apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştı... Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

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SON DAKİKA: Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı fenalaştı apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla paylaşım yapan Necati Şaşmaz'dan korkutan haber geldi. Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumu nasıl? Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı fenalaştı apar topar hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı

NECATİ ŞAŞMAZ'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı"
lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA: Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumu... Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı acil ameliyata alınmıştı: Göğüs ve sol kolda ağrı, uyuşukluk...

Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, "Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu."

SON DAKİKA: Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumu... Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı acil ameliyata alınmıştı: Göğüs ve sol kolda ağrı, uyuşukluk...

"ŞU AN EVİNDE DİNLENİYOR"

"Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi." ifadelerini kullandı.

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