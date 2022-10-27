Bergüzar Korel kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu: "Bu bir dramdır, diğer iki çocuğuma yapmadığımı yaptım yine de..."
Bergüzar Korel kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalıştı o anlar herkesi gülümsetti. "Bu bir dramdır" diyen Bergüzar Korel son evladı olan Leyla ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Son olarak "Diğer iki çocuğuma yapmadığımı yaptım yine de 'baba' diyor" açıklaması yapan Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile çektiği video kısa sürede gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in Instagram'da çok konuşulan o paylaşımı...
27.10.2022 17:30 - Son Güncelleme: 27.10.2022 17:39
"DİĞER İKİ ÇOCUĞUMA YAPMADIĞIMI YAPTIM"
Bergüzar Korel kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışınca olanlar oldu.
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da ise ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu.
Kızı Leyla'ya 'anne' dedirtmeye çalışan Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
"Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8 - 9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor." diyen Bergüzar Korel'in kızı Leyla ile eğlenceli anlarını izleyenler gülümsemeden geçmiyor...